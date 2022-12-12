Анненский Иннокентий Федорович
Место рождения
Дата рождения01.09.1855
Дата смерти13.12.1909
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1855 по 1860
Место жительства
С 1860
Смерть
13.12.1909