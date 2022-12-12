Анненский Иннокентий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анненский Иннокентий Федорович

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Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

01.09.1855

Дата смерти

13.12.1909

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Омск, город Омск, Омская область
Место жительства
С 1855 по 1860
Омск, город Омск, Омская область
Место жительства
С 1860
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
13.12.1909
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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