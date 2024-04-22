Мирчинк (Залесская) Мария Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирчинк (Залесская) Мария Евгеньевна

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Место рождения

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Залесский Евгений Герасимович

Мать: Залесская Софья Владимировна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Бракосочетание
19.08.1912 ст.

Муж: Мирчинк Георгий Фёдорович

Тайнинское, Мытищинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
03.09.1913 ст.

Дочь: Мирчинк Софья Георгиевна

Отец ребёнка: Мирчинк Георгий Фёдорович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1915

Сын: Мирчинк Алексей Георгиевич

Отец ребёнка: Мирчинк Георгий Фёдорович

Рождение ребёнка
1922

Сын: Мирчинк Фёдор Георгиевич

Отец ребёнка: Мирчинк Георгий Фёдорович

Рождение ребёнка
31.05.1927

Дочь: Мирчинк Татьяна Георгиевна

Отец ребёнка: Мирчинк Георгий Фёдорович

Смерть
1978
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