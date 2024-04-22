Мирчинк (Залесская) Мария Евгеньевна
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смерти1978
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Бракосочетание
19.08.1912 ст.
Тайнинское, Мытищинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
03.09.1913 ст.
Дочь: Мирчинк Софья Георгиевна
Отец ребёнка: Мирчинк Георгий Фёдорович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1915
Сын: Мирчинк Алексей Георгиевич
Отец ребёнка: Мирчинк Георгий Фёдорович
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Мирчинк Георгий Фёдорович
Рождение ребёнка
31.05.1927
Дочь: Мирчинк Татьяна Георгиевна
Отец ребёнка: Мирчинк Георгий Фёдорович
Смерть
1978