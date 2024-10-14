Бухтин Василий Тимофеевич
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
ОтецБухтин Тимофей Семенович1828 г.р.
МатьБухтина Марфа Владимировна1832 г.р.
Супруги
Бухтина Марфа ДмитриевнаНеизвестно г.р.
Дети
(Бухтина) Прасковья Васильевна07.10.1897 г.р.
Бухтин Алексей Васильевич11.05.1900 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бухтина Марфа Дмитриевна
Рождение ребёнка
07.10.1897
Дочь: (Бухтина) Прасковья Васильевна
Мать ребёнка: Бухтина Марфа Дмитриевна
Рождение ребёнка
11.05.1900
Сын: Бухтин Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Бухтина Марфа Дмитриевна
Смерть
Неизвестно