Бухтин Василий Тимофеевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Бухтин Василий Тимофеевич

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Отец
Бухтин Тимофей Семенович1828 г.р.
Мать
Бухтина Марфа Владимировна1832 г.р.
Супруги
Бухтина Марфа ДмитриевнаНеизвестно г.р.
Дети
(Бухтина) Прасковья Васильевна07.10.1897 г.р.
Бухтин Алексей Васильевич11.05.1900 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бухтин Тимофей Семенович

Мать: Бухтина Марфа Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухтина Марфа Дмитриевна

Рождение ребёнка
07.10.1897

Дочь: (Бухтина) Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: Бухтина Марфа Дмитриевна

Рождение ребёнка
11.05.1900

Сын: Бухтин Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Бухтина Марфа Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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