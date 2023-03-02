Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вера

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1956

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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