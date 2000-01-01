Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Игнатьев Станислав Юрьевич
Игнатьев Станислав Юрьевич
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.03.1991
Пол
Мужской
Отец
Игнатьев Юрий Михайлович
1964 г.р.
Мать
Игнатьева (Фролова) Светлана Владимировна
1969 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЭИ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1991
Отец:
Игнатьев Юрий Михайлович
Мать:
Игнатьева Светлана Владимировна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия