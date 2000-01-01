Игнатьев Станислав Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатьев Станислав Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ЭИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1991

Отец: Игнатьев Юрий Михайлович

Мать: Игнатьева Светлана Владимировна

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