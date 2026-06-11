Зуенкова Марфа Павлова
женский, родилась 1815
умерла Неизвестно
Супруги
Зуенко Наум Калеников01.12.1796 г.р.
Левощенко СеменНеизвестно г.р.
Дети
Левощенко Григорий Семенов1834 г.р.
(Левощенкова) Параскева Семенова1838 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Левощенко Семен
Рождение ребёнка
1834
Сын: Левощенко Григорий Семенов
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Левощенкова) Параскева Семенова
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1846
Сын: Зуенко Андрей Наумов
Отец ребёнка: Зуенко Наум Калеников
Смерть
Неизвестно