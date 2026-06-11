Зуенкова Марфа Павлова 1815 — найти родственников по фамилии на Familio

Зуенкова Марфа Павлова

Автор
АЛ
Липинская А.

женский, родилась 1815

умерла Неизвестно

Супруги
Зуенко Наум Калеников01.12.1796 г.р.
Левощенко СеменНеизвестно г.р.
Дети
Левощенко Григорий Семенов1834 г.р.
(Левощенкова) Параскева Семенова1838 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зуенко Наум Калеников

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левощенко Семен

Рождение ребёнка
1834

Сын: Левощенко Григорий Семенов

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Левощенкова) Параскева Семенова

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1846

Сын: Зуенко Андрей Наумов

Отец ребёнка: Зуенко Наум Калеников

Смерть
Неизвестно

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