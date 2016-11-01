Чагур Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.04.1965
Сын: Протопопов Олег Геннадьевич
Отец ребёнка: Протопопов Геннадий Александрович
Рождение ребёнка
21.07.1974
Дочь: Протопопова Елена Геннадьевна
Отец ребёнка: Протопопов Геннадий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно