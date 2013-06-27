Семёнова Лидия Мехайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.06.1938
Дата смерти27.06.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1938
Отец: Акимов Михаил
Мать: Акимова Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
23.09.1965
Дочь: Артюх Вера Анатольевна
Отец ребёнка: Семёнов Анатолий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семёнова Лариса Анатольевна
Отец ребёнка: Семёнов Анатолий Алексеевич
Смерть
27.06.2013