Семёнова Лидия Мехайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнова Лидия Мехайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1938

Дата смерти

27.06.2013

Пол

Женский

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1938

Отец: Акимов Михаил

Мать: Акимова Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
23.09.1965

Дочь: Артюх Вера Анатольевна

Отец ребёнка: Семёнов Анатолий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семёнова Лариса Анатольевна

Отец ребёнка: Семёнов Анатолий Алексеевич

Смерть
27.06.2013
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