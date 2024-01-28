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Арутюнян Рубен Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ва
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1981

Отец: Арутюнян Валерий Владимирович

Мать: Арутюнян (Аганесян) Нелли Эдуардовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миронова Ирина Валерьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миронова Ирина Валерьевна

Рождение ребёнка
28.03.2005

Дочь: Арутюнян (Миронова) Сабина Рубеновна

Мать ребёнка: Миронова Ирина Валерьевна

Рождение ребёнка
16.09.2006

Дочь: Арутюнян (Миронова) София Рубеновна

Мать ребёнка: Миронова Ирина Валерьевна

Рождение ребёнка
30.12.2013

Дочь: Арутюнян (Миронова) Валерия Рубеновна

Мать ребёнка: Миронова Ирина Валерьевна

Рождение ребёнка
26.02.2018

Дочь: Арутюнян Алина Рубеновна

Мать ребёнка: Миронова Ирина Валерьевна

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