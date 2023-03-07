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Семко Григорий Николаевич

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Место рождения

Романовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

29.11.1929

Дата смерти

2005

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1929

Отец: Семко Николай Тимофеевич

Мать: Семко Анастасия Никитична

Романовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1955

Сын: Семко Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: Анастасия

Быстровка, Киргизская ССР
Рождение ребёнка
22.12.1957

Дочь: Палийчук Раиса Григорьевна

Мать ребёнка: Анастасия

Быстровка, Киргизская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Григорьевна

Мать ребёнка: Анастасия

Место жительства
Неизвестно
Йошкор-Ола, Марий-Эл
Смерть
2005
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
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