Семко Григорий Николаевич
Место рождения
Дата рождения29.11.1929
Дата смерти2005
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1929
Рождение ребёнка
1955
Мать ребёнка: Анастасия
Быстровка, Киргизская ССР
Рождение ребёнка
22.12.1957
Дочь: Палийчук Раиса Григорьевна
Мать ребёнка: Анастасия
Быстровка, Киргизская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Григорьевна
Мать ребёнка: Анастасия
Место жительства
Неизвестно
Йошкор-Ола, Марий-Эл
Смерть
2005
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл