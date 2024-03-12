Тропина (Маланьина) Ирина Гергиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тропина (Маланьина) Ирина Гергиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Маланьин Георгий

Мать: Маланьина Александра

Рождение ребёнка
22.03.1907

Дочь: Портнова Клавдия Константиновна

Отец ребёнка: Тропин Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тропин Виталий

Отец ребёнка: Тропин Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Непорент Анастасия Константиновна

Отец ребёнка: Тропин Константин

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Медицинская проблема
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