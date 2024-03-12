Тропина (Маланьина) Ирина Гергиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Маланьин Георгий
Мать: Маланьина Александра
Рождение ребёнка
22.03.1907
Дочь: Портнова Клавдия Константиновна
Отец ребёнка: Тропин Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тропин Виталий
Отец ребёнка: Тропин Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Непорент Анастасия Константиновна
Отец ребёнка: Тропин Константин
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Медицинская проблема