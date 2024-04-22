Харламова (Букарина) Марфа Арсеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харламова (Букарина) Марфа Арсеньевна

Место рождения

Курган, город Курган, Курганская область

Дата рождения

01.06.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Курган, город Курган, Курганская область
Бракосочетание
11.11.1865

Муж: Харламов Гавриил Трофимович

с.Щучье Курганская область
Рождение ребёнка
06.07.1866

Дочь: Мария Гавриловна

Отец ребёнка: Харламов Гавриил Трофимович

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
24.09.1872

Дочь: Ермакова Александра Гавриловна

Отец ребёнка: Харламов Гавриил Трофимович

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
29.01.1874

Сын: Харламов Георгий Гаврилович

Отец ребёнка: Харламов Гавриил Трофимович

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
17.03.1879

Дочь: Юшкова Лидия Гавриловна

Отец ребёнка: Харламов Гавриил Трофимович

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Харламов Авраамий Гаврилович

Отец ребёнка: Харламов Гавриил Трофимович

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
31.08.1884

Дочь: Шубина Надежда Гавриловна

Отец ребёнка: Харламов Гавриил Трофимович

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
06.04.1887

Дочь: Анастасия Гавриловна

Отец ребёнка: Харламов Гавриил Трофимович

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
30.06.1889

Дочь: Ольга Гавриловна

Отец ребёнка: Харламов Гавриил Трофимович

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
09.02.1891

Дочь: Кумельская Зоя Гавриловна

Отец ребёнка: Харламов Гавриил Трофимович

Смерть
Неизвестно
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