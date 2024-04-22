Харламова (Букарина) Марфа Арсеньевна
Место рождения
Дата рождения01.06.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1849
Бракосочетание
11.11.1865
с.Щучье Курганская область
Рождение ребёнка
06.07.1866
Дочь: Мария Гавриловна
Отец ребёнка: Харламов Гавриил Трофимович
Рождение ребёнка
24.09.1872
Дочь: Ермакова Александра Гавриловна
Отец ребёнка: Харламов Гавриил Трофимович
Рождение ребёнка
29.01.1874
Сын: Харламов Георгий Гаврилович
Отец ребёнка: Харламов Гавриил Трофимович
Рождение ребёнка
17.03.1879
Дочь: Юшкова Лидия Гавриловна
Отец ребёнка: Харламов Гавриил Трофимович
Рождение ребёнка
1881
Сын: Харламов Авраамий Гаврилович
Отец ребёнка: Харламов Гавриил Трофимович
Рождение ребёнка
31.08.1884
Дочь: Шубина Надежда Гавриловна
Отец ребёнка: Харламов Гавриил Трофимович
Рождение ребёнка
06.04.1887
Дочь: Анастасия Гавриловна
Отец ребёнка: Харламов Гавриил Трофимович
Рождение ребёнка
30.06.1889
Дочь: Ольга Гавриловна
Отец ребёнка: Харламов Гавриил Трофимович
Рождение ребёнка
09.02.1891
Дочь: Кумельская Зоя Гавриловна
Отец ребёнка: Харламов Гавриил Трофимович
Смерть
Неизвестно