Клириков Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 01.01.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1867
Отец: Клириков Василий Никифорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 01.01.1903
Сын: Клириков Георгий Николаевич
Мать ребёнка: Клирикова ?
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клирикова ?
Смерть
Неизвестно