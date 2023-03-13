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Клириков Николай Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 01.01.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1867

Отец: Клириков Василий Никифорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 01.01.1903

Сын: Клириков Георгий Николаевич

Мать ребёнка: Клирикова ?

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клирикова ?

Смерть
Неизвестно
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