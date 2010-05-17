Луцкевич Валентина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1943
Дата смерти17.05.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1943
Рождение ребёнка
24.12.1965
Дочь: Шибун Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Луцкевич Николай Константинович
Рождение ребёнка
28.12.1968
Сын: Луцкевич Геннадий Николаевич
Отец ребёнка: Луцкевич Николай Константинович
Рождение ребёнка
28.11.1973
Дочь: Косевич Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Луцкевич Николай Константинович
Смерть
17.05.2010