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Луцкевич Валентина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1943

Дата смерти

17.05.2010

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1943

Отец: Ткачук Николай Андреевич

Мать: Ткачук -Бондарчук- Мария Леонтьевна

Рождение ребёнка
24.12.1965

Дочь: Шибун Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Луцкевич Николай Константинович

Рождение ребёнка
28.12.1968

Сын: Луцкевич Геннадий Николаевич

Отец ребёнка: Луцкевич Николай Константинович

Рождение ребёнка
28.11.1973

Дочь: Косевич Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Луцкевич Николай Константинович

Смерть
17.05.2010
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