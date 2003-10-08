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Афонина Люся
Афонина Люся
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1978
Дата смерти
1979
Пол
Женский
Отец
Афонин Владимир Николаевич
1954 г.р.
Мать
Афонина (Дорожкина) Наталья Николаевна
1957 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЦ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1978
Отец:
Афонин Владимир Николаевич
Мать:
Афонина Наталья Николаевна
Смерть
1979
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