Афонина Люся — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афонина Люся

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1978

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1978

Отец: Афонин Владимир Николаевич

Мать: Афонина Наталья Николаевна

Смерть
1979
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