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Зобнин Иван Тимофеевич
Зобнин Иван Тимофеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1705
Дата смерти
После 1719
Пол
Мужской
Отец
Зобнин Тимофей Аникьевич
1674 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
РВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705
Отец:
Зобнин Тимофей Аникьевич
Мать: не указана
Смерть
После 1719
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