Зак Марк Лейбович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1940
Дата смерти08.02.2022
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1940
Отец: Зак Лейба Меерович
Мать: Зак Нина Борисовна
Рождение ребёнка
07.09.1968
Дочь: Черемисова Юлия Марковна
Мать ребёнка: Зак Марианна Ильинична
Рождение ребёнка
09.03.1982
Дочь: Бережная Анна Марковна
Мать ребёнка: Бережная Зинаида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бережная Зинаида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зак Марианна Ильинична
Смерть
08.02.2022
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния