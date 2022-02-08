Зак Марк Лейбович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зак Марк Лейбович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1940

Дата смерти

08.02.2022

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1940

Отец: Зак Лейба Меерович

Мать: Зак Нина Борисовна

Рождение ребёнка
07.09.1968

Дочь: Черемисова Юлия Марковна

Мать ребёнка: Зак Марианна Ильинична

Рождение ребёнка
09.03.1982

Дочь: Бережная Анна Марковна

Мать ребёнка: Бережная Зинаида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бережная Зинаида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зак Марианна Ильинична

Смерть
08.02.2022
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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