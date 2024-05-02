Малахов Сергей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНе указана
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Упоминание
1916
Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
ГАВО Исповедная ведомость Воскресенской Боровецкой церкви Вологодского уезда за 1916 год. Фонд № 1063. Оп.1. Д. 117 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/652222#19
Смерть
Неизвестно