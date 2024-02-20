Завьялова (Андрусова / Андросова /) Татьяна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завьялова (Андрусова / Андросова /) Татьяна Федоровна

Место рождения

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки

Дата рождения

14.06.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1875

Отец: Андрусов / Андросов / Федор Данилович

Мать: Андросова / Андрусова / Агафья Васильевна

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Бракосочетание
05.05.1895

Муж: Завьялов Николай Прохоров

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Смерть
Неизвестно
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