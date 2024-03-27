Литвина Фрайдель — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвина Фрайдель

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Литвин Кушель

Отец ребёнка: Литвин Йосель

Рождение ребёнка
1810

Сын: Литвин Вульф

Отец ребёнка: Литвин Йосель

Рождение ребёнка
1813

Сын: Литвин Соломон (Залман)

Отец ребёнка: Литвин Йосель

Рождение ребёнка
1818

Сын: Литвин Мейер

Отец ребёнка: Литвин Йосель

Смерть
Неизвестно

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