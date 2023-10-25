Шагин Никита Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шагин Никита Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1999

Пол

Мужской

Отец

1968 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1999

Отец: Шагин Андрей Иванович

Мать: Шагина Елена Петровна

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