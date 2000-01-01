Hatzenbühler Valentin
Место рожденияSelz, Kutchurgan, Odessa, Russia
Дата рождения01.06.1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1812
Отец: Hatzenbuehler Sebastian
Мать: Hatzenbühler Regina
Selz, Kutchurgan, Odessa, Russia
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Hatzenbühler Konigunda
Selz, Kutchurgan, Odessa, Russia
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Hatzenbühler Konigunda
Смерть
Неизвестно
Selz, Kutchurgan, Odessa, Russia