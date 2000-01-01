Hatzenbühler Valentin — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Hatzenbühler Valentin

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Место рождения

Selz, Kutchurgan, Odessa, Russia

Дата рождения

01.06.1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1786 г.р.

Мать

1792 г.р.

Жена

1824 г.р.

Дети

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1812

Отец: Hatzenbuehler Sebastian

Мать: Hatzenbühler Regina

Selz, Kutchurgan, Odessa, Russia
Рождение ребёнка
1830

Сын: Hatzenböller Valentin

Мать ребёнка: Hatzenbühler Konigunda

Selz, Kutchurgan, Odessa, Russia
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Hatzenbühler Konigunda

Смерть
Неизвестно
Selz, Kutchurgan, Odessa, Russia
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