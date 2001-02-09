Кочуров Геннадий Иванович 02.08.1933 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кочуров Геннадий Иванович

Место рождения

Новосоломенники, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

02.08.1933

Дата смерти

09.02.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1933

Отец: Кочуров Иван Андреевич

Мать: Кочурова (Сюткина) Наталья Григорьевна

Новосоломенники, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочурова (Горбунова) Галина Семеновна

Рождение ребёнка
11.08.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кочурова (Горбунова) Галина Семеновна

Рождение ребёнка
22.05.1964

Дочь: Семакова (Кочурова) Татьяна Геннадьевна

Мать ребёнка: Кочурова (Горбунова) Галина Семеновна

Смерть
09.02.2001

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