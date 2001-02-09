Кочуров Геннадий Иванович
Место рождения
Дата рождения02.08.1933
Дата смерти09.02.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1933
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.08.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кочурова (Горбунова) Галина Семеновна
Рождение ребёнка
22.05.1964
Дочь: Семакова (Кочурова) Татьяна Геннадьевна
Мать ребёнка: Кочурова (Горбунова) Галина Семеновна
Смерть
09.02.2001