Дмитрий Иванов
Место рожденияд. Боговка, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Боговка, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
13.06.1915
Дочь: Антонина Дмитриева
Мать ребёнка: Надежда Петрова
д. Боговка, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
До 1915
Жена: Надежда Петрова
Место жительства
Неизвестно
д. Боговка, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно