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Дмитрий Иванов

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Место рождения

д. Боговка, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1873 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Боговка, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
13.06.1915

Дочь: Антонина Дмитриева

Мать ребёнка: Надежда Петрова

д. Боговка, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
До 1915

Жена: Надежда Петрова

Место жительства
Неизвестно
д. Боговка, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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