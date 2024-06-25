Заломаева Таисия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заломаева Таисия Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Заломаев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заломаев Николай Иванович

Отец ребёнка: Заломаев Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кабанова (Заломаева) Александра Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заломаев Иван Николаевич

Смерть
Неизвестно

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