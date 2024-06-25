Заломаева Таисия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Заломаев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заломаев Николай Иванович
Отец ребёнка: Заломаев Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кабанова (Заломаева) Александра Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно