Павлова Софья Афиногеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова Софья Афиногеновна

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Место рождения

Бобынино, Свиньинская волость, Галичский уезд

Дата рождения

22.12.1926

Дата смерти

25.01.1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
22.12.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Бобынино, Свиньинская волость, Галичский уезд
Место жительства
С 1926
Бобынино, Свиньинская волость, Галичский уезд
Смерть
25.01.1991
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1991
Москва, город федерального значения Москва
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