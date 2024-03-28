Сосунов Иван Мелентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сосунов Иван Мелентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

Ам
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Булгакова) Анастасия Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Булгакова) Анастасия Фёдоровна

Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Булгакова) Анастасия Фёдоровна

Смерть
Неизвестно

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