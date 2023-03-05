Агрипина Пиминова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смерти12.01.1811 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Пимен Герасимов
Мать: Ирина Михайлоа
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Евдокия Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Евсеев
Рождение ребёнка
1782
Сын: Михаил Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Евсеев
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Варвара Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Евсеев
Рождение ребёнка
1786
Сын: Иван Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Евсеев
Рождение ребёнка
1791
Сын: Арефий Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Евсеев
Рождение ребёнка
1794
Сын: Панфил Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Евсеев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.01.1811 ст.