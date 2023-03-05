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Агрипина Пиминова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

12.01.1811 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Пимен Герасимов

Мать: Ирина Михайлоа

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Евдокия Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Евсеев

Пожарье, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Михаил Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Евсеев

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Варвара Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Евсеев

Рождение ребёнка
1786

Сын: Иван Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Евсеев

Рождение ребёнка
1791

Сын: Арефий Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Евсеев

Рождение ребёнка
1794

Сын: Панфил Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Евсеев

Место жительства
Неизвестно
Пожарье, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
12.01.1811 ст.
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