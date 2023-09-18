Савицкая Чернуха Клавдия Лукична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Савицкий Лука
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернуха Евгения
Отец ребёнка: Чернуха Вопрос
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернуха Владимир
Отец ребёнка: Чернуха Вопрос
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чернуха Вопрос
Смерть
Неизвестно