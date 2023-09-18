Савицкая Чернуха Клавдия Лукична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савицкая Чернуха Клавдия Лукична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Савицкий Лука

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернуха Евгения

Отец ребёнка: Чернуха Вопрос

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернуха Владимир

Отец ребёнка: Чернуха Вопрос

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернуха Вопрос

Смерть
Неизвестно
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