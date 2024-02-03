Андрей
мужской, родился Неизвестно
умер До 1719 ст., Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Дети
Ананий Андреев1674 ст. г.р.
Давыд Андреев1694 ст. г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дочь Андрея
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1674 ст.
Сын: Ананий Андреев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1694 ст.
Сын: Давыд Андреев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1709 ст.
Сын: Тимофей Андреев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1714 ст.
Сын: Данила Андреев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1719 ст.