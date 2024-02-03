Андрей Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Андрей

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился Неизвестно

умер До 1719 ст., Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Дети
Ананий Андреев1674 ст. г.р.
Давыд Андреев1694 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дочь Андрея

Мать ребёнка: не указана

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
1674 ст.

Сын: Ананий Андреев

Мать ребёнка: не указана

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
1694 ст.

Сын: Давыд Андреев

Мать ребёнка: не указана

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
1709 ст.

Сын: Тимофей Андреев

Мать ребёнка: не указана

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
1714 ст.

Сын: Данила Андреев

Мать ребёнка: не указана

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Смерть
До 1719 ст.
Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

В РС 1719 не значится

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