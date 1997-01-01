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Власенко Полина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1926

Дата смерти

?.01.1997

Пол

Женский

Добавил:

МЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1926

Отец: Власенко Иван Савельевич

Мать: Власенко Пелагея Мартиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернявская Лидия Григорьвна

Отец ребёнка: Чернявский Григорий Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернявский Григорий Ефимович

Рождение ребёнка
25.06.1961

Дочь: Чернявская Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Чернявский Григорий Ефимович

Кудеча
Рождение ребёнка
17.10.1963

Сын: Чернявский Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Чернявский Григорий Ефимович

Давенда, Могочинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
?.01.1997

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