Власенко Полина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1926
Дата смерти?.01.1997
ПолЖенский
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1926
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернявская Лидия Григорьвна
Отец ребёнка: Чернявский Григорий Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.06.1961
Дочь: Чернявская Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Чернявский Григорий Ефимович
Кудеча
Рождение ребёнка
17.10.1963
Сын: Чернявский Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Чернявский Григорий Ефимович
Давенда, Могочинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
?.01.1997