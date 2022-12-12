Толстых Давыд Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1880 по 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1880 по 1881
Отец: Толстых Федор Исидорович
Мать: не указана
Бракосочетание
25.10.1906 ст.
Семено-Макарово, Ермекеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.11.1907 ст.
Мать ребёнка: Романова Феодосия Стефановна
Бекетово, Ермекеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.06.1909 ст.
Мать ребёнка: Романова Феодосия Стефановна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Толстых Наталья Давыдовна
Мать ребёнка: Романова Феодосия Стефановна
Смерть
Неизвестно