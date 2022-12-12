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Толстых Давыд Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1880 по 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1880 по 1881

Отец: Толстых Федор Исидорович

Мать: не указана

Бракосочетание
25.10.1906 ст.

Жена: Романова Феодосия Стефановна

Семено-Макарово, Ермекеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.11.1907 ст.

Сын: Толстых Михаил Давыдович

Мать ребёнка: Романова Феодосия Стефановна

Бекетово, Ермекеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.06.1909 ст.

Сын: Толстых Федор Давыдович

Мать ребёнка: Романова Феодосия Стефановна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Толстых Наталья Давыдовна

Мать ребёнка: Романова Феодосия Стефановна

Смерть
Неизвестно
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