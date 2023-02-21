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Большаков Александр Витальевич
Большаков Александр Витальевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.05.1961
Пол
Мужской
Отец
Большаков Виталий Николаевич
1932 г.р.
Мать
Большакова Нина
1928 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1961
Отец:
Большаков Виталий Николаевич
Мать:
Большакова Нина
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