Шагарова (Цыбина) Александра Памфиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смерти01.10.1904
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.12.1893
Сын: Шагаров Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Шагаров Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
01.10.1896
Дочь: (Шагарова) Таисия Васильевна
Отец ребёнка: Шагаров Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
19.04.1898
Сын: Шагаров Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Шагаров Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
05.07.1899
Дочь: (Шагарова) Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Шагаров Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
13.12.1900
Дочь: (Шагарова) Евгения Васильевна
Отец ребёнка: Шагаров Василий Григорьевич
Смерть
01.10.1904