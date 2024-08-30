Шагарова (Цыбина) Александра Памфиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шагарова (Цыбина) Александра Памфиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

01.10.1904

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шагаров Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
10.12.1893

Сын: Шагаров Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Шагаров Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
01.10.1896

Дочь: (Шагарова) Таисия Васильевна

Отец ребёнка: Шагаров Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
19.04.1898

Сын: Шагаров Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Шагаров Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
05.07.1899

Дочь: (Шагарова) Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Шагаров Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
13.12.1900

Дочь: (Шагарова) Евгения Васильевна

Отец ребёнка: Шагаров Василий Григорьевич

Смерть
01.10.1904

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