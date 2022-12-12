Терешко Валентин Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТерешко Валентин Федорович

Терешко Валентин Федорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.08.1981

Сын: Терешко Олег Валентинович

Мать ребёнка: не указана

Минск, Минск
Рождение ребёнка
28.06.1986

Сын: Терешко Виталий Валентинович

Мать ребёнка: Терешко Галина Ивановна

Минск, Минск
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close