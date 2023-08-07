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Скворцова Людмила Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1953

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1953

Отец: Виняр Василий

Мать: Логунова Мария

Рождение ребёнка
10.02.1981

Сын: Апальков Николай Владимирович

Отец ребёнка: Апальков Владимир

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
04.02.1990

Дочь: Скворцова Евгения Андреевна

Отец ребёнка: Скворцов Андрей Валентинович

Рождение ребёнка
04.02.1990

Дочь: Варламова Яна Андреевна

Отец ребёнка: Скворцов Андрей Валентинович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
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