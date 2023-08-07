Скворцова Людмила Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.1953
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1953
Отец: Виняр Василий
Мать: Логунова Мария
Рождение ребёнка
10.02.1981
Сын: Апальков Николай Владимирович
Отец ребёнка: Апальков Владимир
Рождение ребёнка
04.02.1990
Дочь: Скворцова Евгения Андреевна
Отец ребёнка: Скворцов Андрей Валентинович
Рождение ребёнка
04.02.1990
Дочь: Варламова Яна Андреевна
Отец ребёнка: Скворцов Андрей Валентинович
Смерть
Неизвестно