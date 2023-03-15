(Бикташева) Хакима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бикташева) Хакима

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бикташев Нигматулла Мухамматаезович

Отец ребёнка: Бикташев Мухамматфаез

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марзия Мухамматфаезовна

Отец ребёнка: Бикташев Мухамматфаез

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бикташев Идиятулла Мухамматаезович

Отец ребёнка: Бикташев Мухамматфаез

Смерть
Неизвестно
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