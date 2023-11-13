Шумихин Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШумихин Андрей

Шумихин Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шумихина (Моченина) Анна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шумихина (Моченина) Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шумихина (Моченина) Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шумихина (Моченина) Анна Федоровна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.