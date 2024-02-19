Не Помним — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНе Помним

Не Помним

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Григорьева Серякова) Евгения Борисовна

Отец ребёнка: Григорьев Борис Илларионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Григорьева) Татьяна Борисовна

Отец ребёнка: Григорьев Борис Илларионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Борис Илларионович

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