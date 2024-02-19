Не Помним
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Григорьева Серякова) Евгения Борисовна
Отец ребёнка: Григорьев Борис Илларионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Григорьева) Татьяна Борисовна
Отец ребёнка: Григорьев Борис Илларионович
Бракосочетание
Неизвестно