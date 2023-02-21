Мусина (Иванова) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусина (Иванова) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.07.1960

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1960

Отец: Иванов Иван Капитонович

Мать: Иванова Антонина Петровна

Рождение ребёнка
03.09.1986

Дочь: Мусина Анастасия Владимировна

Отец ребёнка: Мусин Владимир Георгиевич

Рождение ребёнка
26.08.1991

Сын: Мусин Артемий Владимирович

Отец ребёнка: Мусин Владимир Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мусин Владимир Георгиевич

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