Мусина (Иванова) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.07.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1960
Отец: Иванов Иван Капитонович
Рождение ребёнка
03.09.1986
Дочь: Мусина Анастасия Владимировна
Отец ребёнка: Мусин Владимир Георгиевич
Рождение ребёнка
26.08.1991
Сын: Мусин Артемий Владимирович
Отец ребёнка: Мусин Владимир Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно