Филин Филипп До 1805 — найти родственников по фамилии на Familio
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Филин Филипп

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Место рождения

Татьево, Одоевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

До 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Татьево, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Филин Тихон Филипов

Мать ребёнка: не указана

Татьево, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Филин Марк Филипов

Мать ребёнка: не указана

Татьево, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Филин Иван Филипов

Мать ребёнка: не указана

Татьево, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Филин Маркелл Филиппов

Мать ребёнка: не указана

Татьево, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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