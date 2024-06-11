Филин Филипп
Место рождения
Дата рожденияДо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Сын: Филин Тихон Филипов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1799
Сын: Филин Марк Филипов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1810
Сын: Филин Иван Филипов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1825
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно