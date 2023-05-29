Шапошников Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения28.04.1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
28.04.1887 ст.
ГАСО Ф.48 оп.2 д.1949 Запись 28М отец - Шапошников Александр Павлович Гжатский мещанин мать - Шапошникова Матрона Сергеевна Законная жена
Крещение
30.04.1887 ст.
ГАСО Ф.48 оп.2 д.1949 Запись 28М Восприемники Владимиров Андрей Никифорович - Гжатский мещанин Коралева Параскева Павловна - Гжатская мещанка
Бракосочетание
07.02.1910 ст.
МК: ГАСО Ф.48 оп.4 д.470, Запись 4 Жениху 23 года, невесте 25 лет Жених: Шапошников Николай Александрович Гжатский мещанин, 23 года Невеста: Алтухова Мария Алексеевна - Дочь Верейского Мещанина, 25 ле... Показать все
Рождение ребёнка
15.10.1916 ст.
Сын: Шапошников Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Алтухова Мария Алексеевна
МК: ГАСО Ф.48 оп.4 д. 490, Запись 59М отец: Шапошников Николай Александрович Гжатский мещанин мать: Шапошникова Мария Алексеевна Законная жена
Смерть
Неизвестно