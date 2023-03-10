Тибутев (Федотов) Константин Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1894
Дата смерти1956
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1894
Отец: Тибутев Леонтий Никифорович
Мать: Тибутева Анна Зотова
Бракосочетание
23.10.1913
Жена: Ирина Андреевна
Бракосочетание
23.10.1913
Жена: Тебутева Ольга Даниловна
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Полина Константиновна
Мать ребёнка: Тебутева Ольга Даниловна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Федотов Сергей Константинович
Мать ребёнка: Тебутева Ольга Даниловна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Федотов Алексей Константинович
Мать ребёнка: Тебутева Ольга Даниловна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Александра Константиновна
Мать ребёнка: Тебутева Ольга Даниловна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Мария Константиновна
Мать ребёнка: Тебутева Ольга Даниловна
Рождение ребёнка
1931
Сын: Федотов Николай Константинович
Мать ребёнка: Тебутева Ольга Даниловна
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Анна Константиновна
Мать ребёнка: Тебутева Ольга Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Андреевна
Смерть
1956