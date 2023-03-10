Тибутев (Федотов) Константин Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тибутев (Федотов) Константин Леонтьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1894

Дата смерти

1956

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1894

Отец: Тибутев Леонтий Никифорович

Мать: Тибутева Анна Зотова

Бракосочетание
23.10.1913

Жена: Ирина Андреевна

Бракосочетание
23.10.1913

Жена: Тебутева Ольга Даниловна

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Полина Константиновна

Мать ребёнка: Тебутева Ольга Даниловна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Федотов Сергей Константинович

Мать ребёнка: Тебутева Ольга Даниловна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Федотов Алексей Константинович

Мать ребёнка: Тебутева Ольга Даниловна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Александра Константиновна

Мать ребёнка: Тебутева Ольга Даниловна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Мария Константиновна

Мать ребёнка: Тебутева Ольга Даниловна

Рождение ребёнка
1931

Сын: Федотов Николай Константинович

Мать ребёнка: Тебутева Ольга Даниловна

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Анна Константиновна

Мать ребёнка: Тебутева Ольга Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Андреевна

Смерть
1956
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