Иван Симеонов
Место рождения
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Семен Симеонов
Мать: Соломонида Алексеева
Бракосочетание
20.01.1790 ст.
Жена: Ирина Андреянова
Пятница, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Оба 1 браком
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Мавра Иванова
Мать ребёнка: Ирина Андреянова
Рождение ребёнка
07.04.1792 ст.
Сын: Захар Иванов
Мать ребёнка: Ирина Андреянова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Иванова
Смерть
Неизвестно