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Иван Симеонов

Место рождения

Бережки, Солнечногорский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Семен Симеонов

Мать: Соломонида Алексеева

Бережки, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
20.01.1790 ст.

Жена: Ирина Андреянова

Пятница, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Оба 1 браком
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Мавра Иванова

Мать ребёнка: Ирина Андреянова

Бережки, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
07.04.1792 ст.

Сын: Захар Иванов

Мать ребёнка: Ирина Андреянова

Бережки, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Иванова

Бережки, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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