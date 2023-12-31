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Канбарова Федора Кириллова

Место рождения

Пушкарская слобода Тамбовский уезд

Дата рождения

1676

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1676

Отец: Кирилл

Мать: не указана

Пушкарская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1699

Дочь: Марья Яковлева

Отец ребёнка: Канбаров Яков Филатов

Пушкарская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1702

Дочь: Прасковья Яковлева

Отец ребёнка: Канбаров Яков Филатов

Пушкарская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1703

Сын: Канбаров Казма Яковлев

Отец ребёнка: Канбаров Яков Филатов

Пушкарская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1706

Дочь: Авдотья Яковлева

Отец ребёнка: Канбаров Яков Филатов

Пушкарская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
До 1710

Сын: Канбаров Иван Яковлев

Отец ребёнка: Канбаров Яков Филатов

Пушкарская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1715

Дочь: Дарья Яковлева

Отец ребёнка: Канбаров Яков Филатов

Пушкарская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1718

Сын: Канбаров Иван Яковлев

Отец ребёнка: Канбаров Яков Филатов

Пушкарская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1721

Сын: Канбаров Никита Яковлев

Отец ребёнка: Канбаров Яков Филатов

с. Пушкарская слобода
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Канбаров Яков Филатов

Смерть
Неизвестно
Пушкарская слобода Тамбовский уезд
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