Канбарова Федора Кириллова
Место рожденияПушкарская слобода Тамбовский уезд
Дата рождения1676
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1676
Отец: Кирилл
Пушкарская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1699
Дочь: Марья Яковлева
Отец ребёнка: Канбаров Яков Филатов
Пушкарская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1702
Дочь: Прасковья Яковлева
Отец ребёнка: Канбаров Яков Филатов
Пушкарская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1703
Отец ребёнка: Канбаров Яков Филатов
Пушкарская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1706
Дочь: Авдотья Яковлева
Отец ребёнка: Канбаров Яков Филатов
Пушкарская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
До 1710
Отец ребёнка: Канбаров Яков Филатов
Пушкарская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1715
Дочь: Дарья Яковлева
Отец ребёнка: Канбаров Яков Филатов
Пушкарская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1718
Отец ребёнка: Канбаров Яков Филатов
Пушкарская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1721
Отец ребёнка: Канбаров Яков Филатов
с. Пушкарская слобода
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Пушкарская слобода Тамбовский уезд