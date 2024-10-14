Радин Артем Иванович 1825 — найти родственников по фамилии на Familio

Радин Артем Иванович

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился 1825

умер Неизвестно

Отец
Радин Иван Фокич1804 г.р.
Мать
Радина Васса СтепановнаВычислено 1806 г.р.
Супруги
Радина Арина Ивановна1827 г.р.
Дети
(Радина) Прасковья Артемовна1848 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Радин Иван Фокич

Мать: Радина Васса Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Радина Арина Ивановна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Радина) Прасковья Артемовна

Мать ребёнка: Радина Арина Ивановна

Смерть
Неизвестно

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