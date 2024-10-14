Радин Артем Иванович
мужской, родился 1825
умер Неизвестно
ОтецРадин Иван Фокич1804 г.р.
МатьРадина Васса СтепановнаВычислено 1806 г.р.
Супруги
Радина Арина Ивановна1827 г.р.
Дети
(Радина) Прасковья Артемовна1848 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Радин Иван Фокич
Мать: Радина Васса Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Радина Арина Ивановна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Радина) Прасковья Артемовна
Мать ребёнка: Радина Арина Ивановна
Смерть
Неизвестно