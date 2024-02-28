Гнедова (Сухова) Ираида Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гнедова (Сухова) Ираида Петровна

Место рождения

Владимирская область, Киржачский район, село Мележи

Дата рождения

22.09.1910

Дата смерти

18.11.1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

1939 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван

Развод
Неизвестно

Муж: Гнедов Сергей Федорович

Бракосочетание
28.01.1937

Муж: Гнедов Сергей Федорович

Рождение ребёнка
05.01.1939

Сын: Гнедов Леонид Сергеевич

Отец ребёнка: Гнедов Сергей Федорович

Рождение ребёнка
17.02.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иван

Смерть
18.11.1988
Причина смерти: раковая кахексия

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