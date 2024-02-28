Гнедова (Сухова) Ираида Петровна
Место рожденияВладимирская область, Киржачский район, село Мележи
Дата рождения22.09.1910
Дата смерти18.11.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
28.01.1937
Рождение ребёнка
05.01.1939
Отец ребёнка: Гнедов Сергей Федорович
Рождение ребёнка
17.02.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иван
Смерть
18.11.1988
Причина смерти: раковая кахексия