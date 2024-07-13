Сипотенко Ксения Макариева
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Сипотенко Пётр Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Сипотенко Пётр Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ирина
Отец ребёнка: Сипотенко Пётр Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван
Отец ребёнка: Сипотенко Пётр Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Сипотенко Пётр Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Парасека
Отец ребёнка: Сипотенко Пётр Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Харитина
Отец ребёнка: Сипотенко Пётр Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно