Сипотенко Ксения Макариева Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСипотенко Ксения Макариева

Сипотенко Ксения Макариева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Сипотенко Пётр Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Сипотенко Пётр Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ирина

Отец ребёнка: Сипотенко Пётр Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван

Отец ребёнка: Сипотенко Пётр Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Сипотенко Пётр Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Парасека

Отец ребёнка: Сипотенко Пётр Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Харитина

Отец ребёнка: Сипотенко Пётр Кириллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сипотенко Пётр Кириллович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.