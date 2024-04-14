Гуля
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трофимов Егор
Отец ребёнка: Трофимов Вячеслав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Трофимов Вячеслав
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трофимов Вячеслав
Рождение ребёнка
2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Трофимов Вячеслав