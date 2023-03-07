Полежаева (Полетаева) Лариса
Место рождения
Дата рождения02.03.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1964
Отец: Полетаев Александр
Мать: Полетаева Галина
Бракосочетание
02.07.1983
Муж: Полежаев Владимир
Рождение ребёнка
25.04.1984
Дочь: Родионова Забава
Отец ребёнка: Полежаев Владимир
Рождение ребёнка
22.09.1987
Дочь: Епанчина Ксения
Отец ребёнка: Полежаев Владимир
Место жительства
Неизвестно
Образование
Неизвестно
высшее педагогическое
Работа или профессия
Неизвестно
педагог доп. образования