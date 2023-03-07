Полежаева (Полетаева) Лариса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полежаева (Полетаева) Лариса

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Место рождения

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край

Дата рождения

02.03.1964

Пол

Женский

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1964

Отец: Полетаев Александр

Мать: Полетаева Галина

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Бракосочетание
02.07.1983

Муж: Полежаев Владимир

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Рождение ребёнка
25.04.1984

Дочь: Родионова Забава

Отец ребёнка: Полежаев Владимир

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Рождение ребёнка
22.09.1987

Дочь: Епанчина Ксения

Отец ребёнка: Полежаев Владимир

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Место жительства
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
высшее педагогическое
Работа или профессия
Неизвестно
педагог доп. образования
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